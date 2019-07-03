В торговом центре Тюмени произошла стрельба. В городе объявлен план «Перехват»

В Тюмени в торговом центре «Кристалл» произошла стрельба. Всех посетителей эвакуировали, передает местное издание 72.ru. По предварительным данным, никто не пострадал.

Паника в тюменском «Кристалле» после стрельбы началась со стороны фудкорта



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По данным Интерфакса, стрельбу открыли подростки. Источники сообщили, что между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт, один из них выстрелил из пневматического пистолета, после чего все трое скрылись.

Очевидцы рассказали 72.ru, что слышали несколько выстрелов, некоторые видели двух-трех мужчин с ружьями, которые скрылись на автомобиле темного цвета. У здания дежурит скорая помощь, но к медикам пока никто не обращался.

Начальник тюменской полиции Юрий Алтынов сообщил изданию, что действия преступников расценивают как хулиганство, незаконный оборот и хранение оружия. В МВД по Тюмени заявили, что объявлен план «Перехват».

72.ru со ссылкой на ориентировку полиции пишет, что разыскиваются четверо мужчин, трое из которых кавказской внешности. Отмечается, что они скрылись на двух тонированных автомобилях — черном Range Rover и белом Mercedes.