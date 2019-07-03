Председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли

Новым председателем Европарламента избрали депутата из Италии Давида-Марию Сассоли. Об этом сообщается в твиттере Европарламента.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here ➡️https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7 — European Parliament (@Europarl_EN) July 3, 2019

За него проголосовали 345 депутатов, всего в голосовании участвовали 667 парламентариев, уточняет ТАСС. Помимо Сассоли на пост председателя Европарламента претендовали депутаты из Германии Ска Келлер, Испании Сира Рего и Чехии Ян Заградил.

Сассоли впервые был избран в Европарламент в 2009 году от Демократической партии. В 2014 году он стал вице-председателем Европарламента.

Накануне был выбран новый глава Евросовета, им стал премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая в 28 странах, входящих в Европейский Союз. Явка составила 50,5% и стала самой высокой за 20 лет.