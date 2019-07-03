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Председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли

Политика

 

Новым председателем Европарламента избрали депутата из Италии Давида-Марию Сассоли. Об этом сообщается в твиттере Европарламента.

За него проголосовали 345 депутатов, всего в голосовании участвовали 667 парламентариев, уточняет ТАСС. Помимо Сассоли на пост председателя Европарламента претендовали депутаты из Германии Ска Келлер, Испании Сира Рего и Чехии Ян Заградил.

Сассоли впервые был избран в Европарламент в 2009 году от Демократической партии. В 2014 году он стал вице-председателем Европарламента.

Накануне был выбран новый глава Евросовета, им стал премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. 

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая в 28 странах, входящих в Европейский Союз. Явка составила 50,5% и стала самой высокой за 20 лет.

Теги:
em, европарламент
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