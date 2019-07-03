Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Договор РСМД утрачивает свою силу 2 августа. НАТО неоднократно призывала Россию сохранить его, начав соблюдать его условия до этого времени. Возобновить действие договора может только президент.

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Согласно документу, обе страны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.

В феврале этого года Путин заявил о приостановке выполнения Договора. За день до этого о приостановке участия в нем объявили власти США. В конце июня Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении.

Вашингтон обвиняет Москву в том, что та, по данным их разведки, провела успешные испытания ракет 9М729, дальность которых превышает необходимые 500 км. Россия обвинения отрицала. Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США начали нарушать ДРСМД еще в 1999 году во время испытания боевых дронов, а в 2014 году в нарушение договора начали размещать в Европе пусковые установки, пригодные к запуску ракет средней дальности