Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО временно отстранили от должности после дела Голунова
Руководитель антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров временно отстранен от должности на фоне расследования дела о наркотиках, фигурантом которого был журналист «Медузы» Иван Голунов.
«В настоящее время продолжается проверка. На период ее проведения сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности», — сообщил Интерфаксу начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Напомним, что именно подчиненные Щирова проводили операцию по задержанию Голунова. Как позже выяснили телеграм-канал Baza и «Трансперенси Интернешнл», семья полковника Щирова владеет участками земли в Подмосковье общей стоимостью 50-70 млн рублей.
Отметим, что ранее МВД выявило нарушения в работе полицейских, которые расследовали дело Ивана Голунова. Его незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков, но спустя несколько дней уголовное дело прекратили. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью.
Президент России Владимир Путин называл дело против журналиста произволом, а глава министерства Владимир Колокольцев поручил создать внутри МВД структуры по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках.
«Открытые медиа» обратили внимание, что на сайте УВД по ЗАО появилось 15 вакансий. В управление требуются инспекторы, дознаватели, водители, полицейские ППС и ДПС, психолог (опыт работы при этом необязателен) и другие. Издание отмечает, что на сайтах УВД по другим московским округам не нашли такого количества вакансий. На момент публикации заметки на сайте МВД велись работы, и страница была недоступна.
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