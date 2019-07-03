СМИ назвали возможные причины пожара на глубоководном аппарате Северного флота

Пожар на глубоководном аппарате, известном под названием «Лошарик», в результате которого погибли 14 подводников, мог произойти из-за неполадок одной из аккумуляторных батарей во время подъема аппарата с глубины. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, близких к Минобороны, инцидент произошел в ходе получения батиметрической информации в Баренцевом море в интересах Военно-морского флота. Два собеседника Forbes в военной отрасли рассказали, что АС-31 должна была совершить стандартные действия, а именно осуществить подводную разведку морского рельефа. В случае обнаружения на нем каких-либо технических средств аппарат должен был поднять их для дальнейшего изучения специалистами.

Экипаж смог обеспечить его подъем на поверхность воды и не допустить повреждений атомной установки аппарата, отметил источник издания в Минобороны, этим объясняются заявления министерства о «самоотверженных действиях команды».

Ранее сообщалось о других версиях произошедшего. В частности, источник РБК утверждал, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Reuters сообщало о взрыве газа, однако позже в Минобороны эту информацию опровергли.

Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем на следующий день. Первоначально СМИ утверждали, что инцидент произошел на аппарате АС-12, позже появились сообщения о том, что это случилось на АС-31. «Новая газета» и Baza со ссылкой на свои источники сообщили имена некоторых погибших офицеров. Также Брянский телеканал «Городской» без указания источника сообщал, что среди погибших при пожаре был капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. По данным издания «БрянскToday», погиб житель города Почеп — Дмитрий С.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что 14 членов экипажа погибли, а остальные выжили. По его словам, в первую очередь из охваченного огнем отсека эвакуировали гражданского представителя промышленности.