Московская мэрия отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян

Мэрия Москвы не согласовала акцию в поддержку сестер Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и против гендерного насилия. Об этом «Новой» сообщила одна из организаторов «Марша сестер» Татьяна Сухарева.

Она напомнила, что акцию хотели провести 6 июля в центре Москвы — на проспекте Сахарова или на площади Суворова, однако мэрия отклонила эти площадки и предложила провести митинг в Люблино. Инициаторы марша ответили администрации, что не могут принять такое предложение и попросили согласовать акцию в центре города, но им опять отказали. Теперь организаторы готовят новую заявку на проведение марша ориентировочно 27 июля, добавила Сухарева.

На странице мероприятия в фейсбуке активистки призывают 6 июля выйти на пикеты на Болотную площадь к памятнику «Дети — жертвы пороков взрослых», но не исключают вероятность задержаний.

Кроме того, организаторы митинга сообщили, что им угрожают участники паблика «Мужское государство». Из опубликованных скриншотов следует, что 6 июля во время акции в поддержку сестер Хачатурян сторонники «Мужского государства» собираются устроить сход и собираются взять туда перцовые баллончики. Одна из заявительниц марша сообщила, что угрозы поступают также от Арсена Хачатуряна — племянника убитого Михаила Хачатуряна.

5 июля в Москве пройдут чтения в поддержку сестер Хачатурян. В них примут участие 60 писателей, поэтов и общественных деятелей.

Напомним, девушек обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Сестры рассказывали, что он регулярно избивал их, а одна из девушек заявляла о сексуальном насилии со стороны отца. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны.