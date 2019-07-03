В Петропавловске-Камчатском сотрудник института вулканологии устроил DDoS-атаки на сайты Роскомнадзора из-за блокировки Telegram

Петропавловск-Камчатский городской суд в конце мая прекратил уголовное дело против сотрудника Института вулканологии и сейсмологии, который устроил две DDoS-атаки на сайты Роскомнадзора из-за блокировки мессенджера Telegram. На решение суда обратила внимание «Медиазона».

Сотрудника обвиняли в использовании компьютерной программы заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 1 ст. 274.1 УК).

По версии следствия, 18 апреля прошлого года сотрудник института, находясь на рабочем месте, «не желая блокировки мессенджера "Телеграмм"», использовал программу «LOIС» и совершил DDoS-атаки на сайты rkn.gov.ru и vigruzki.rkn.gov.ru. В общей сложности на оба сайта во время атак было направлено почти 17 тысяч HTTP-запросов, что могло привести к их блокировке, отмечается в решении.

Действия сотрудника института квалифицировали как преступление средней тяжести. О прекращении уголовного дела ходатайствовала сторона защиты, так как он признал свою вину, обратился с явкой с повинной и способствовал раскрытию преступления.

Напомним, Роскомнадзор в апреле прошлого года начал блокировку Telegram по решению суда из-за того, что мессенджер отказался предоставить ключи дешифровки ФСБ. При этом он работает у большинства россиян и, по данным Mediascope, остается в тройке самых популярных.