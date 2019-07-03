МЧС: пострадавшим от паводка жителям Иркутской области могут списать кредиты

Банковские кредиты пострадавших от паводка жителей Иркутской области могут быть реструктурированы и списаны. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

По его словам, руководство Сбербанка выделило из собственных средств правительству Иркутской области 20 млн рублей в качестве дополнительной материальной помощи пострадавшим жителям региона. Зиничев уточнил, что сейчас прорабатывается вопрос о списании их кредитных обязательств.

Местное издание «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко договорился с руководителями Сбербанка и ВТБ о том, что пострадавшим не будут начислять штрафы за просроченные кредиты.

По последним данным, из-за паводка в Иркутской области погибли 20 человек, еще 15 — пропали без вести. В некоторых муниципалитетах региона действует режим ЧС. Его также ввели в двух районах области из-за лесных пожаров. По данным МЧС, там действуют 47 пожаров площадью более 20 тысяч гектаров.