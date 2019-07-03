Минобороны назвало имя одного из подводников «Лошарика». Но не уточнило, жив ли он

Минобороны спустя двое суток после ЧП на глубоководной атомной станции АС-31 («Лошарик») в Баренцевом море назвало имя одного из офицеров, который спас гражданского специалиста из пожара в отсеке подводного аппарата.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министерства, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев вывел гражданского из аварийного отсека и задраил люк, чтобы огонь не распространялся дальше. Затем офицер продолжил бороться за сохранение аппарата вместе с другими членами экипажа.

В Минобороны добавили, что моряки-подводники «ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», но не уточнили, жив ли Соловьев и не назвали имен погибших. Однако ранее региональные СМИ упоминали 37-летнего капитана Соловьева — уроженца Брянской области — в числе погибших при пожаре.

На данным момент известно, что среди погибших на аппарате ВМФ семь капитанов 1 ранга, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Военное ведомство пообещало, что опубликует список погибших «в ближайшее время».

Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем на следующий день. Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что 14 членов экипажа погибли, а остальные выжили (точное число глава министерства не назвал).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Минобороны не уточняет подробностей случившегося, заявил, что часть информации о гибели подводников Северного флота является гостайной и не будет обнародована,а также посоветовал переадресовать Минобороны вопрос о том, составляют ли гостайну имена погибших.