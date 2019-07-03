Минсельхоз планирует получить право на контроль сбора диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства хочет получить право на регулирование сбора, переработки и оборота диких грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Соответствующий проект постановления правительства опубликован портале правовых инициатив.

В пояснительной записке сказано, что дикорастущие «пищевые ресурсы» пользуются высоким спросом в России и за рубежом, а их переработка и оборот — экономически и социально значимая отрасль, «обладающая значительным потенциалом роста». По мнению авторов проекта, его принятие позволит Минсельхозу развить производство в этой сфере и увеличить экспорт.

При этом в 2017 году Минсельхоз заявил, что ведомство никогда не выступало с инициативной лицензировать сбор дикорастущих грибов и не поддерживало такую идею, пишет РИА Новости. Так в министерстве ответили на появившуюся в «Московском комсомольце» статью о том, что ведомство планирует ввести налог на подобную деятельность.

Тогда пресс-службе отметили, что глава Минсельхоза Александр Ткачев лишь призвал увеличить сбор грибов и назвал это перспективным направлением для малого бизнеса.