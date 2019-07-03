Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Материальный ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

По его словам, из 9135 тысяч обследованных домов 3489 (36%) не подлежат восстановлению, еще в 5826 (64%) ремонт возможен.

Электроснабжение восстановлено в 46 населенных пунтках из 60. В Тулуне водоснабжение планируют восстановить 4 июля после получения разрешения от Роспотребнадзора. Сегодня открылось движение по мосту на трассе Р-255 «Сибирь».

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором постановил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией и установить особый уровень реагирования.

По последним данным, из-за паводка в области погибли 20 человек, еще 15 — пропали без вести. Наводнение началось на прошлой неделе из-за дождей. Паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в регионе.