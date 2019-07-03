Основателя «Рольфа» Сергея Петрова и топ-менеджера компании Анатолия Кайро вывели из совета директоров

Основателя автодилерского холдинга «Рольф» Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро вывели из совета директоров, говорится в сообщении компании.

В разговоре с Интерфаксом Петров заявил, что покинул состав компании по собственному желанию.

Уголовное дело против Петрова и нескольких руководителей компании было возбуждено 27 июня. По версии следствия, в 2014 году фигуранты дела незаконно вывели 4 млрд рублей на счета подконтрольной Петрову кипрской «Панабел лимитед».

Всего под следствием оказались четыре человека. Сам Петров сейчас находится за границей и не собирается возвращаться в Россию. Кайро был отправлен под домашний арест.