Минобороны опубликовало имена всех погибших подводников «Лошарика»

Министерство обороны России опубликовало список погибших на глубоководной атомной станции АС-31 («Лошарик») в Баренцевом море, передает РИА Новости.

Герой России, капитан 1 ранга Долонский Денис ; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени». Герой России, капитан 1 ранга Филин Николай ; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги». Капитан 1 ранга Абанкин Владимир ; награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

; награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова». Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей ; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени». Капитан 1 ранга Иванов Константин ; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова». Капитан 1 ранга Опарин Денис ; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова». Капитан 1 ранга Сомов Константин ; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени». Капитан 2 ранга Авдонин Александр ; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова». Капитан 2 ранга Данильченко Сергей ; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени». Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий ; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова». Подполковник м/с Васильев Александр ; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова». Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор ; награжден: медаль «Ушакова».

; награжден: медаль «Ушакова». Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир ; награжден: медаль «За отвагу».

; награжден: медаль «За отвагу». Капитан-лейтенант Дубков Михаил; награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем на следующий день. Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что 14 членов экипажа погибли, а остальные выжили (точное число глава министерства не назвал).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Минобороны не уточняет подробностей случившегося, заявил, что часть информации о гибели подводников является гостайной и не будет обнародована.