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Минобороны опубликовало имена всех погибших подводников «Лошарика»
Министерство обороны России опубликовало список погибших на глубоководной атомной станции АС-31 («Лошарик») в Баренцевом море, передает РИА Новости.
- Герой России, капитан 1 ранга Долонский Денис; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
- Герой России, капитан 1 ранга Филин Николай; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».
- Капитан 1 ранга Абанкин Владимир; награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
- Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
- Капитан 1 ранга Иванов Константин; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
- Капитан 1 ранга Опарин Денис; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
- Капитан 1 ранга Сомов Константин; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
- Капитан 2 ранга Авдонин Александр; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».
- Капитан 2 ранга Данильченко Сергей; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
- Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».
- Подполковник м/с Васильев Александр; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».
- Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор; награжден: медаль «Ушакова».
- Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир; награжден: медаль «За отвагу».
- Капитан-лейтенант Дубков Михаил; награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.
Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем на следующий день. Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что 14 членов экипажа погибли, а остальные выжили (точное число глава министерства не назвал).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Минобороны не уточняет подробностей случившегося, заявил, что часть информации о гибели подводников является гостайной и не будет обнародована.
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