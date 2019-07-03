Журналистку Елизавету Нестерову оштрафовали на 20 тысяч рублей за марш 12 июня

Журналистку Елизавету Нестерову оштрафовали на 20 тысяч рублей за создание помех движению пешеходов на марше 12 июня (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Об этом «Новой газете» сообщил журналист Илья Азар, который выступил на заседании свидетелем.

«Рассказал, например, что ее в отличие от меня вообще никто не задерживал, а она сама по доброте душевной пошла в полицейский автомобиль за компанию (вот какие друзья бывают!)», — написал Азар.

Заседание проходило в отсутствие самой журналистки. Защита намерена обжаловать решение суда.

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12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого незаконно обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Накануне мероприятия дело против него закрыли с связи с недоказанностью.

По данным «ОВД-Инфо», во время акции полицейские задержали не менее 530 человек. Изначально Азар и Нестерова были одними из ее инициаторов. Во время акции их задержали, позднее на них составили протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия.