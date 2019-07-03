Boeing пообещал выплатить 100 млн долларов семьям погибших в авиакатастрофах 737 MАХ

Американская компания Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в двух авиакатастрофах с участием моделей 737 MAX, в результате которых в общей сложности погибли 346 человек.

Как передает Bloomberg, деньги пойдут на образование, расходы на проживание и другие нужды семей, чьи родственники погибли. Компенсации пообещали выплатить в течение нескольких лет.

Адвокат Роберт Клиффорд, подавший иск от имени 23 пострадавших во второй катастрофе, назвал предложение Boeing «весьма необычным», отметив, что у таких обещаний бывают оговорки и ограничения.

Всего к компании подали порядка 80 исков со стороны семей жертв авиакатастроф, среди них 46 — от родственников погибших при крушении самолета в Индонезии.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США, странах Европейского Союза и Азиии после того, как в марте лайнер 737 MAX Ethiopian Airlines потерпел крушение, в результате которого погибли 157 человек.

Росавиация также запретила полеты этой модели в воздушном пространстве России. Ранее в ноябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air. Тогда погибли 189 человек.