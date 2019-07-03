В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу смартфонов без российского программного обеспечения

В Госдуму внесли о законопроект штрафах за продажу средств связи (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV), чье программное обеспечение не соответствует специальным требованиям.

В число таких требований входит наличие на устройствах российских программ, установленных по умолчанию.

«Законопроект направлен на защиту интересов российских интернет-компаний в связи со злоупотреблениями со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий», — говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей — для юридических лиц.

Ранее о планах обязать производителей смартфонов и планшетов устанавливать российские приложения на устройство сообщали «Ведомости». Сообщалось, что перечень устройств будет определять правительство.

Издание предполагало, что кабмин будет определять не конкретные приложения, обязательные для установки, а их типы, например, это могут быть мессенджеры, карты или поиск.

Производители и разработчики выступили против подобной инициативы. По данным источников, в Apple заявили о необходимости пересмотра бизнес-модели в случае принятия этих предложений.