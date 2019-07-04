Главу грузинского спецназа отстранили от должности на время расследования дела о протестах

Директора департамента специальных задач МВД Грузии Георгия Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте министерства.

«До окончания расследования событий на проспекте Руставели в июне Георгий Кахикашвили <…> был временно отстранен от работы», – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что с занимаемой должности Какичашвили не уволили.

На прошлой неделе Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело о предполагаемом превышении полномочий силовиками при разгоне протестов (ст. 333 УК страны). В министерстве сообщили об отстранении десяти сотрудников полиции, участвоваших в разгоне участников акций.

Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте страны, когда он занял место спикера и говорил на русском языке. На фоне акций спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, на этот пост назначили представителя правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе.

Из-за протестов Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну. Ущерб от сокращения числа российских туристов в Грузии оценили в 710 млн долларов.