«Единая Россия» рекомендовала членам партии «не врать и не лебезить» перед выборами

Руководство партии «Единая Россия» направило в региональные отделения рекомендации, в которых говорится о проведении избирательных кампаний и рисках на выборах, которые пройдут 8 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст рекомендаций.

Членам «Единой России» «ни в коем случае» не рекомендуется:

врать и уходить от острых вопросов;

демонстрировать высокомерие и собственное превосходство;

отвечать на конкретные вопросы людей «большими формами и цифрами» о планах и программах всей страны;

быть идеологическим флюгером, лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей партии;

поддаваться на провокации. «Семь раз подумай, один раз ответь», — уточняется в документе.

Также членам партии рекомендовали, в частности, уже до выборов демонстрировать эффективность в решении проблем. Среди рисков в документе указано повышение интенсивности кампании по дискредитации партии и власти, информационная война против «Единой России».

Помимо этого, членам партии советуют укрепить электоральное ядро и первичное звено, а также в противостоянии с соперниками перейти к проактивной (начинающейся до выборов) повестке. «Но без чернухи!» — сказано в документе.

Первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина отметила РБК, что рекомендации не являются обязательными, но должны интересовать региональных партийцев. «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы «такого рода информационные продукты, выработанные в ходе обучения, доводились до сведения всех партийцев, поскольку важно делиться опытом», пояснила она.

Рекомендации разработали после обучающего модуля в Высшей партийной школе «Единой России». В нем участвовали 50 руководителей и замруководителей исполкомов партии более чем из 30 регионов, уточнила Баталина. Она рассказала, что во время обучения члены партии из регионов вместе с руководством «Единой России», политтехнологами и социологами разбирали кейсы избирательных кампаний.

В прошлом году по данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг «Единой России» опустился до самого низкого уровня с 2008 года. В конце года «Левада-центр» сообщал, что число сторонников и противников партии практически сравнялось.