СК объявил в розыск основного фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, в ходе которой убили экс-спецназовца ГРУ Никиту Белянкина. Об этом ТАСС сообщил адвокат Айрапетяна Рубен Киракосян.

Защитник уточнил, что ему заочно предъявили обвинение обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

По словам Киракосяна, у его подзащитного «есть своя версия произошедшего», однако он признает, что в ходе массовой драке один человек был убит, еще один – ранен. «Он (Айрапетян – ред.) действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа – не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация», – сказал защитник, уточнив, что не знает о местонахождении Айрапетяна.

Киракосян заявил, что его подзащитный готов прийти с повинной к следователям, но при условии освобождения других людей из СИЗО, ранее арестованных по делу. Также адвокат сообщил, что Айрапетян перед нанесением Белянкину удара ножом получил ранения из пистолета экс-спецназовца.

Убийство бывшего спецназовца ГРУ произошло в начале июня в подмосковном поселке Путилково. Белянкин шел по улице и увидел, что происходит массовая драка и решил заступиться за одного из ее участников. В ходе нее бывший военный был убит.

СК возбудил дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК) из-за ранения одного из участников драки. Их объединили в одно производство. В настоящее время по делу арестованы девять человек, трем из них также предъявлены обвинения в хулиганстве (ст. 213 УК).