«Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара

Большинство подводников во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в связи с этим выжили только пять человек, которые заступили на последнее в сутках дежурство. Они смогли локализовать распространение огня и поднять станцию.

Близкий к отряду собеседник «Коммерсанта» рассказал, что инцидент на АС-31 произошел около 21:00 1 июля. За час до этого на центральном посту станции должна была смениться вахта: отдежурившие офицеры должны были уйти отдыхать, а их место — занять последняя смена. Из-за этого большая часть личного состава АС-31 в момент катастрофы должна была находиться в «жилом» отсеке станции, отделенном от служебных отсеков и центрального поста.

Предположительно в это время произошло короткое замыкание в одном из электрораспределительных щитов АС-31, уточнил другой источник «Коммерсанта». В результате него могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся дым система вентиляции, возможно, разнесла по отсекам.

По уставу подводники обязаны постоянно держать при себе портативные дыхательные аппараты, которые позволяют находиться в задымленном помещении около 20 минут, однако по невыясненным причинам они приборами не воспользовались, уточняет газета.

При этом источники «Коммерсанта» отмечают, что короткое замыкание является одной из версий катастрофы на АС-31. О точных причинах произошедшего станет известно после проведения следственных действий на борту станции. По словам собеседников издания, накануне оперативно-следственная группа из Москвы, которая займется расследованием трагедии, прибыла в Североморск, где произошла катастрофа.

О том, что возможной причиной пожара на станции стало короткое замыкание, ранее сообщал РБК.

Напомним, Минобороны сообщило об инциденте на следующий день после него. Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что 14 членов экипажа погибли. Вечером 3 июля Минобороны России опубликовало полный список погибших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Минобороны не уточняет подробностей случившегося, заявил, что часть информации о гибели подводников является гостайной и не будет обнародована.