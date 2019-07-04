ФАС возбудила дело против Минобороны из-за нарушения конкуренции при проведении торгов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции» на аукционах Минобороны по продаже лома черных и цветных металлов. Об этом говорится в заключении комиссии ФАС, сообщает РБК.

Подлинность документа изданию подтвердил начальник управления контроля строительства и природных ресурсов службы Олег Корнеев, возглавляющий комиссию. Дело в отношении Минобороны возбудили о действиях, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (ч.1, ч. 2 ст. 17 Закона «О защите конкуренции). Нарушения могут стать основанием для признания результатов торгов недействительными, заседание по делу, уточнил Корнеев, запланировано на 12 июля.

В деле говорится о торгах, выигранных компанией «Транслом» экс-партнера помощника президента и бывшего министра транспорта Игоря Левитина. Его возбудили из-за жалобы нескольких ломозаготовительных предприятий на организацию и проведение открытых торгов по продаже высвобождаемого военного имущества, отмечает РБК. «Транслом» победил во всех семи аукционах, которые прошли в прошлом году.

Заявители указали, что Минобороны, в частности, включило в состав укрупненных лотов в семи аукционах лом черных и цветных металлов в разных субъектах страны, однако не все заготовители располагают мощностями для вывоза сырья одновременно из нескольких регионов.

ФАС установила, что на аукционы выставлялось имущество как минимум в 24 российских субъектах, его общая цена составила не менее 2 млрд рублей, а конкурентная борьба была только на одном из конкурсов. В остальных случаях «Транслом» побеждал и выплачивал начальную цену. Источник РБК в одной из ломозаготовительных компаний, которая участовала в аукционах, оценил финансовые потери Минобороны от произошедшего в 12,6 млрд рублей.

В настоящее время ведомство уже проверяет покупку «Трансломом» металлоломной компании «ТМК Чермет», которой владеет бизнесмен Дмитрий Пумпянский. В случае совершения сделки «Транслом» будет поставлять на рынок более 4 млн тонн лома в год, это около 20% рынка, отмечает РБК.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов отказался от комментариев РБК, издание также направило запрос в Минобороны.