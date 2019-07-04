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Минтруд предложил разрешить женщинам работать машинистами и дальнобойщиками

Общество

 

Минтруд подготовил новый перечень должностей и работ, которые запрещены для женщин в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа министерства. 

Подлинность документа изданию подтвердил близкий к министерству источник. После пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин в том числе на следующие должности и профессии:

  • водитель автомобиля грузоподъемностью более 2,5 тонн;
  • член палубной команды (боцман, шкипер и матрос) судов всех видов флота;
  • парашютист;
  • машинист электропоезда;
  • слесарь по ремонту автомобилей;
  • рыбак прибрежного лова, занятый на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

В Минтруда изданию подтвердили, что запрет для женщин на эти профессии снимается проектом приказа. 

Всего в обновленном документе 98 видов работ, которые запрещено выполнять женщинам, Минтруд планирует, что в случае принятия документ вступит в силу с 2021 года. Однако при создании безопасных условий работодатель может применять труд женщин без ограничений на любых работах, заявили РБК в министерстве. 

В действующем перечне 456 видов работ, которые женщины официально не могут выполнять. Этот документ был принят в 2000-м году. 

Теги:
работа, женщины, минтруд, em
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