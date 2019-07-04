«Об этом пока рано говорить». Путин — о том, уйдет ли он из политики в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году после окончания его президентского срока. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

На вопрос, почему планы по развитию не реализовываются, Путин ответил, что дело «в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России». «А именно – падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей», — сказал президент.

На мартовских выборах 2018 года Путин получил 76,69% голосов избирателей. Согласно опросу ВЦИОМ, в мае этого года рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума — 31,7%. Для рассчета показателя у респондентов просили назвать неограниченное число одобряемых ими политиков.

После возмущения со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова социологи ВЦИОМ изменили методику рассчета одобрения и сделали вопрос закрытым. Новый показатель превысил 72%.