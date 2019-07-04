Основателя «Корчмы Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии за неуплату 650 млн рублей налогов

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу об уходе от уплаты налогов на 650 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Его признали виновным в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК) на общую сумму в 650 млн рублей. Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как Белойван полностью признал вину. По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года в ресторанах не пробивались кассовые чеки и отказывали в приеме к оплате банковских карт. Следователи установили, что бизнесмен привлекал так называемых ночных кассиров, которые удаляли из памяти кассовых аппаратов самые крупные чеки, тем самым занижая выручку и налогооблагаемую базу.

Уголовное дело о неуплате налогов против Белойвана возбудили в 2017 году.