В МЧС Иркутской области заявили, что им мешают дроны блогеров и журналистов в зоне паводка

Пилоты МЧС и Минобороны неоднократно сообщали об опасном сближении с дронами блогеров и СМИ, которые летают над зоной паводка в Иркутской области. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.

«Концентрация беспилотных летательных аппаратов создала вполне очевидную угрозу воздушному движению», — заявил он. По подсчетам спасателей, только в Тулуне ежедневно поднимаются в воздух около десяти дронов. В МЧС отметили, что они мешают вертолетам специалистов доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать жителей подтопленных территорий.

Нелюбов добавил, что из-за беспилотников командирам ведомственных вертолетов неоднократно приходилось направлять технику в облет. Спасатели призвали блогеров и журналистов отказаться от использования дронов в зоне ЧС.

По последним данным, из-за паводка в Иркутской области погибли 20 человек, еще 15 — пропали без вести, 313 пострадавших госпитализировали. Наводнение началось в конце июня из-за продолжительных дождей, предварительный ущерб оценили в 29 млрд рублей. В регионе действует режим ЧС.