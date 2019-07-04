Скворцова попросила правительство закупить для Минздрава французский Falcon вместо SSJ-100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X вместо Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра, подлинность которого подтвердил источник, близкий к Минздраву.
В письме говорится, что сейчас у ФМБА нет самолетов, и ведомство планирует закупить один для проведения санитарно-авиационной эвакуации.
«Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствует о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик», — отметила Скворцова, добавив, что преимущество актуально для выполнения медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока.
Она также отметила, что Falcon дешевле SSJ-100 более чем на миллиард рублей.
Вопросы к российскому Sukhoi Superjet 100 появились после того, как 5 мая самолет этой модели, следовавший из Москвы в Мурманск совершил жесткую посадку в «Шереметьево». Лайнер загорелся, в результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
После катастрофы стали появляться сообщения об отмене или задержке рейсов, выполняемых SSJ-100, из-за технических неисправностей, а ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила у Минтранса провести оперативную проверку модели SSJ-100. Так, у АЭВТ были вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и к прочностным характеристиками конструкции кессона крыла и шасси.
Напомним, что SSJ-100 компании «Гражданские самолеты Сухого» — первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Самолет начал эксплуатироваться с 2011 года, стоимость проекта — 44 млрд рублей, а стоимость одного лайнера — около 35 млн долларов (2,2 млрд рублей). Больше всего самолетов модели SSJ-100 — 50 — у «Аэрофлота». У других стран и авиакомпаний — не более 10 лайнеров в парке.