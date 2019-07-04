Скворцова попросила правительство закупить для Минздрава французский Falcon вместо SSJ-100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X вместо Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра, подлинность которого подтвердил источник, близкий к Минздраву.

В письме говорится, что сейчас у ФМБА нет самолетов, и ведомство планирует закупить один для проведения санитарно-авиационной эвакуации.

«Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствует о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик», — отметила Скворцова, добавив, что преимущество актуально для выполнения медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока.

Она также отметила, что Falcon дешевле SSJ-100 более чем на миллиард рублей.

Вопросы к российскому Sukhoi Superjet 100 появились после того, как 5 мая самолет этой модели, следовавший из Москвы в Мурманск совершил жесткую посадку в «Шереметьево». Лайнер загорелся, в результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.