Избиркомы Петербурга отказали в регистрации десяти кандидатам в мундепы от «Яблока»

Избиркомы нескольких муниципальных округов Петербурга отказали в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты от «Яблока», сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По его словам, 3 июля принять документы у кандидатов от «Яблока» отказались в ИКМО «Пулковский меридиан», «Звездное» и «Введенское». В ИКМО «Пулковский меридиан» поводом для отказов стали недочеты в документах. Хотя кандидаты устранили эти недочеты и донесли их в ИКМО, в комиссии заявили, что документы исправлять нельзя, приобщить новые к сданному пакету – тоже, рассказал Вишневский.

В ИКМО «Звездное» сослались на то, что не получили уведомление о конференции и копию свидетельства о регистрации регионального отделения «Яблока». При этом, пояснил Вишневский, «Яблоко» уведомило о конференции все ИКМО Петербурга заранее и несколькими способами, в том числе телеграммой.

По схожей причине отказывали в регистрации кандидатам от «Яблока» и в ИКМО «Введенский». Там пытались вернуть кандидатам решения конференции об их выдвижении до заседания комиссии. Все эти случаи представители «Яблока» намерены обжаловать в Горизбиркоме, а в случае необходимости – подать в суд.

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Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября, параллельно с выборами губернатора. Кандидаты жалуются на большое количество нарушений в работе избиркомов муниципалитетов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «безобразием» и допустила возможность отмены муниципальных выборов в городе. Однако после этого представители ЦИК проверили 60 из 109 муниципалитетов Петербурга и заявили, что не нашли там серьезных нарушений.