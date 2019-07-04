Минздрав предложил обязать водителей сдавать тесты на наркотики для получения прав

Минздрав подготовил проект поправок в правила проведения водительских медкомиссий, которые предусматривают сдачу теста на употребление наркотиков и хроническое злоупотребление алкоголем для получения прав. Документ опубликован на портале правовых инициатив.

В пояснительной записке сказано, что проект составили «с учетом особенностей современного течения наркологических расстройств» и социальной значимости.

Минздрав предлагает убрать из правил оговорку о том, что такие анализы сдают только в случае индивидуальных рекомендаций психиатра-нарколога. Если тест окажется положительным, то водителя отправят на обследование для постановки диагноза.

По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, сейчас для прохождения нарколога достаточно взять справку о том, что обратившийся не стоит на учете в наркодиспансере. Тесты на наркотики обязательны для получения прав на владение оружием, и такие документы «по большей части покупали».

Один из экспертов назвал новые тесты избыточными и антинаучными. «Пьяные люди не все алкоголики. Так и люди с наркотиками в крови не обязательно наркоманы», — утверждает нарколог. По его словам, не исключена и «коррупционная составляющая» при проведении таких тестов.

Сейчас при получении прав необходимо пройти осмотр терапевта, офтальмогола и психиатра. Будущие водители грузовиков, автобусов и спецтехники дополнительно проходят осмотр у ЛОРа, невролога, а также делают ЭКГ.

В 2012 году глава парламентского комитета по безопасности Ирина Яровая вносила в Госдуму законопроект о сдаче обязательных тестов на наркотики. По ее мнению, «потребление наркотиков из личной угрозы давно стало угрозой общественной». Яровая предлагала в случае положительного результата не давать возможности повторной сдачи экзаменов в течение полугода. Спустя год проект приняли в первом чтении, но в него так и не внесли правительственные правки.