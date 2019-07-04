На экс-главу «Автодора» завели уголовное дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

Против экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, передает РИА Новости.

«Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области. По ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" возбуждено уголовное дело», — заявил Чайка.

Сергей Кельбах возглавлял правление холдинга до февраля этого года. После того, как глава правительства Дмитрий Медведев уволил его с этой должности, на пост был назначен его заместитель Вячеслав Петушенко.

Проект Центральной кольцевой автодороги был разработан в начале 2000-х годов. Ее строительство планировалось завершить к 2018 году, однако накануне, 2 июля, срок сдачи еще раз сдвинули — согласно новому плану дорогу откроют в 2021 году.

Предполагается, что ЦКАД, который появится в 50 км от МКАД, должен разгрузить многие трассы и шоссе и улучить транспортную ситуацию в Новой Москве. Стоимость строительства всех участков магистрали уже превышает 300 млрд рублей.

Еще в октябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Счетной палате и Следственному комитету проверить деятельность «Автодора», а именно – обоснованность увеличения стоимости проекта ЦКАД и соблюдение интересов России при заключении госконтрактов.