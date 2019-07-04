Суд в Перми оштрафовал председателя «Свидетелей Иеговы» по делу об экстремизме. Прокуратура просила 3,5 года колонии
«Новая газета»редакция
Орджоникидзевский районный суд Перми оштрафовал на 300 тысяч рублей председателя местной организации «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) Александра Соловьева. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на журналиста Михаила Даниловича.
49-летнего мужчину признали виновным в организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским (ч. 2 ст. 282.2 УК). Прокуратура просила приговорить Соловьева к 3,5 годам колонии.
Суд в Перми оштрафовал председателя «Свидетелей Иеговы» по делу об экстремизме. Прокуратура просила 3,5 года колонииhttps://t.co/NIy0t3D0va pic.twitter.com/uZ175R1HH5— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 4, 2019
«Я думаю, что судья постарался разобраться в деле и отделить деятельность юридического лица от действий верующего человека. Меня радует, что нет реального срока, однако и это решение мы будем обжаловать. Соловьев не совершал преступления — он не занимался деятельностью как юридическое лицо. Никаких документов, подтверждающих это, нет», — рассказала адвокат Евгения Шембергер.
По версии следствия, мужчина оказывал психологическое давлении на других последователей «Свидетелей Иеговы», пытался запретить им выходить из организации и навязывал им чувство вины.
«Проповедническая деятельность была направлена на разрушение семьи, брака и родственных отношений, дистанцирование от инакомыслящего семейного окружения, посвящение большего времени проповеди и служению», — говорилось в материалах дела.
Соловьева и его жену Анну задержали в мае 2018 года на пермском вокзале, когда они возвращались из заграничной поездки. После обыска у них изъяли документы, фотографии, электронные устройства, носители информации и коллекцию библий. Вскоре Соловьева отправили под домашний арест, а его жену отпустили.
Напомним, что весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.