Суд в Перми оштрафовал председателя «Свидетелей Иеговы» по делу об экстремизме. Прокуратура просила 3,5 года колонии

Орджоникидзевский районный суд Перми оштрафовал на 300 тысяч рублей председателя местной организации «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) Александра Соловьева. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на журналиста Михаила Даниловича.

49-летнего мужчину признали виновным в организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским (ч. 2 ст. 282.2 УК). Прокуратура просила приговорить Соловьева к 3,5 годам колонии.

Суд в Перми оштрафовал председателя «Свидетелей Иеговы» по делу об экстремизме. Прокуратура просила 3,5 года колонииhttps://t.co/NIy0t3D0va pic.twitter.com/uZ175R1HH5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 4, 2019

«Я думаю, что судья постарался разобраться в деле и отделить деятельность юридического лица от действий верующего человека. Меня радует, что нет реального срока, однако и это решение мы будем обжаловать. Соловьев не совершал преступления — он не занимался деятельностью как юридическое лицо. Никаких документов, подтверждающих это, нет», — рассказала адвокат Евгения Шембергер.

По версии следствия, мужчина оказывал психологическое давлении на других последователей «Свидетелей Иеговы», пытался запретить им выходить из организации и навязывал им чувство вины.

«Проповедническая деятельность была направлена на разрушение семьи, брака и родственных отношений, дистанцирование от инакомыслящего семейного окружения, посвящение большего времени проповеди и служению», — говорилось в материалах дела.

Соловьева и его жену Анну задержали в мае 2018 года на пермском вокзале, когда они возвращались из заграничной поездки. После обыска у них изъяли документы, фотографии, электронные устройства, носители информации и коллекцию библий. Вскоре Соловьева отправили под домашний арест, а его жену отпустили.

Напомним, что весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.