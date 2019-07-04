Монголия открыла сбор денег для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Молодежь Монголии начала сбор денег, продуктов, одежды и предметов первой необходимости для пострадавших от паводка жителей Иркутской области. Об этом ТАСС сообщило посольство России в Улан-Баторе.

Благотворительную акцию запустил Объединенный совет монгольских выпускников зарубежных вузов, куда входит Ассоциация выпускников Иркутских вузов. Инициативу поддержал президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Власти страны также хотят пригласить 100 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области для отдыха в лучших летних лагерях Монголии.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. По последним данным, из-за паводка погибли 20 человек, а 15 — пропали без вести. Почти 3,5 тысячи домов в пострадавших от наводнения районах не подлежат восстановлению, предварительный ущерб оценили в 29 млрд рублей. В области действует режим ЧС и установлен особый уровень реагирования.