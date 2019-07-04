Суд в Москве оправдал троих задержанных на митинге в поддержку Ивана Голунова

Головинский суд Москвы прекратил дела о создании помех движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) против троих задержанных на марше 12 июня. Об этом «Новой» сообщил один из задержанных Георгий Лисеев.

«Лисеев отрицает свое участие в митинге, суд доверяет показаниям задержанных, критически относится к пояснениям свидетелей (в качестве свидетелей выступали полицейские, работающие на митинге — прим.), которые могли ошибаться, учитывая многочисленность задержаний», —

говорится в постановлении судьи.

«Несмотря на явное отрицательное отношение к защите и отказ принимать наши ходатайства, судья приняла решение прекратить дела, и мы ей очень благодарны за это. Никто из моих подзащитных не заказывал экскурсию по Москве в автозаке и отдых в полицейском участке, мы будем просить о возмещении ущерба», — сказал адвокат Константин Бойко.

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12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого незаконно обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Накануне мероприятия дело против него закрыли с связи с недоказанностью. По данным «ОВД-Инфо», во время акции полицейские задержали не менее 530 человек.