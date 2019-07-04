В Москве рабочие группы ГАЗ устроили у резиденции посла США митинг против американских санкций

В Москве несколько десятков рабочих группы компаний ГАЗ вышли к резиденции посла США на митинг против американских санкций, где скоро начнется прием по случаю Дня независимости. Об этом ТАСС сообщили протестующие члены рабочего совета ГАЗ.

Сотрудники российской компании ГАЗ в День независимости США проводят акцию протеста у резиденции американского посла в Москве. Требуют отменить санкции. pic.twitter.com/vqjIXawsVy — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) July 4, 2019

По данным агентства, у резиденции собрались около 50 человек. Участники акции требуют снять санкции с завода ГАЗ и указывают, что принципы конституции США противоречат политике ограничений и давления на другие страны.

«Сегодня мы отмечаем День независимости. В этот день мы отдаем дань уважения американским ценностям, которые включают в себя право на выражение различных точек зрения», — прокомментировал акцию посол США Джон Хантсман.

Ранее сотрудники Ярославского моторного завода записали музыкальный клип в поддержку рабочих ГАЗ и против санкций. В песне сотрудники предприятия рассказывают, как санкции повлияли на их жизнь и просят «сохранить рабочий класс».

Собственник группы компаний ГАЗ — бизнесмен Олег Дерипаска. В апреле прошлого года он и связанные с ним компании попали под санкции США. Тогда Дерипаска снизил свою долю в En+ и в группе ГАЗ, чтобы американские власти исключили его из санкционных списков.

В начале этого года Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски, но в отношении него самого ограничения остались. Весной ведомство продлило для инвесторов срок завершения сделок с группой ГАЗ, чтобы американские компании избавились от акций российского холдинга.