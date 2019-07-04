Футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в колонию Белгородской области

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых суд признал виновными в хулиганстве, этапировали в колонию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Вместе с ними этапировали брата Кокорина Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого, которые также осуждены по этому делу. Адвокат Мамаева Павел Бушманов сообщил, что футболистов этапировали в колонию в Белгородской области. По данным РИА Новости, там есть футбольное поле.

Baza без указания источника пишет, что фигуранты дела будут помещены в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Телеграм-канал отмечает, что это в 80 километрах от города Валуйки, где живут родители Кокорина.

Суд установил, что в октябре прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Затем они напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака в «Кофемании». В мае братьев Кокориных приговорили к году и шести месяцам колонии, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам лишения свободы.