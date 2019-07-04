Генпрокуратура Грузии назвала протесты в Тбилиси попыткой государственного переворота

Генеральная прокуратура Грузии переквалифицировала в попытку государственного переворота дело, заведенное после беспорядков возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение о переквалификации дела было принято на основании свидетельств, полученных в ходе опроса.

Ранее директора департамента специальных задач МВД Грузии Георгия Какичашвили отстранили от должности до окончания расследования событий на проспекте Руставели.

Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте страны, когда он занял место спикера и говорил на русском языке. На фоне акций спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, на этот пост назначили представителя правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе.

Из-за протестов Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну. Ущерб от сокращения числа российских туристов в Грузии оценили в 710 млн долларов.