Суд в Саратове приговорил к условному сроку двух полицейских, кравших деньги через телефоны задержанных

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к двум годам условно двух полицейских, которые забирали у задержанных телефоны и крали с их счетов деньги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2016 по 2017 год сотрудники патрульно-постовой службы забирали якобы на проверку телефоны задержанных по административному правонарушению и с помощью мобильного банка переводили деньги на свои счета. В одном случае силовики украли у задержанного наличность. Так они похитили в сумме 49 900 рублей, отмечает СК.

Осужденные полностью признали свою вину и возместили пострадавшим ущерб. Их признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК) по 19 эпизодам хищения. Мужчин уволили из полиции.