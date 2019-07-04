Умерла правозащитница Мальва Ланда

Правозащитница, диссидент и член первого состава Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда умерла на 101 году жизни. Об этом сообщил режиссер Николя Милетич.

Мальва Ланда родилась 14 августа 1918 года. В 1945 году она закончила Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности геолог.

После этого Ланда занялась правозащитной деятельностью: она участвовала в протестах, защищала политзаключенных и распространяла бюллетень «Хроника текущих событий». В мае 1976 года вместе с еще десятью правозащитниками Ланда подписала учредительный документ о создании Московской Хельсинкской группы.

После ареста в 1977 году Александра Гинзбурга Мальва Ланда вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович стала распорядителем основанного Александром Солженицыным Фонда помощи политзаключенным.

Ланда дважды была в ссылке: в 1976 году в Сибири после обвинения в поджоге собственного дома, второй — в 1980 в Казахстане году за «распространение заведомо ложных сведений, порочащих советский строй». С 2015 года правозащитница жила в Израиле.