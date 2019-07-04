Жители уральского села строят мост через реку за свой счет. Для переправы власти выделили им одну лодку

Жители села Филькино в Серовском городском округе (Свердловская область) на свои деньги строят единственный пешеходный мост через реку Каква после того, как он был разрушен в 2018 году. Об этом во «ВКонтакте» рассказала местная жительница Анастасия Пристав.

Фото: Анастасия Пристав

Ранее региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). По версии следствия, органы местного самоуправления знали о разрушенном мосте, но не приняли меры по обеспечению людей переправой через реку.

После этого, по словам Пристав, администрация выделила сельчанам лодку, которая переправляется через Какву три раза в сутки. «Когда нам лодочная переправа была действительно нужна, ее не было!

А сейчас, когда у каждого куплена своя лодка, вода в реке спала и лодочная переправа не нужна, нам ее организовали», — отмечает Пристав.

Ранее в июне городской прокурор Алексей Рубан говорил, что в данный момент нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Замглавы администрации Серова Вячеслав Семаков утверждал, что территория села находится в зоне затопления и строительство капитальных сооружений там запрещено.

В отрезанной рекой части села Филькино живут 13 человек. Единственный вариант переправы на сторону реки для сельчан является дорога через поселок Медянкино — зимник, проложенный по территории завода. Для проезда по нему необходим пропуск.