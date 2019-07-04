«Единая Россия» сделала замечание югорскому депутату из-за угрозы изнасиловать бывшего коллегу

Комиссия по этике партии «Единая Россия» сделала партийное взыскание в виде замечания с депутата гордумы Югорска Александра Беккера из-за угроз о расправе и изнасиловании в адрес бывшего коллеги по думе Антона Пантина. Об этом Пантин сообщил в своем фейсбуке.

«То ли комиссия по этике в Москве полное фуфло у единороссов, то ли Беккер на столько крут, что за угрозы изнасилованием и причинением тяжкого вреда здоровью, федеральные партийные мужи оценили всего лишь на — замечание», — пишет бывший депутат.

Ранее Пантин получил отказ от Следственного комитета по Югре в возбуждении уголовного дела против Беккера. В жалобе бывший депутат указал, что Беккер угрожал ему из-за статей, которые Пантин писал о депутате в агентстве «Точка Ньюс».

Znak.com пишет, что Пантина досрочно лишили полномочий по указу губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Такое решение она приняла по итогам проверки жалобы Беккера о том, что Пантин скрыл свои доходы за 2017 год. Пантин тогда утверждал, что речь идет о деньгах, которые он занимал у Беккера, и их нельзя рассматривать как доходы.