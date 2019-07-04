Путин подарил «Грех» папе Римскому на встрече в Ватикане

Президент России Владимир Путин в третий раз встретился с папой Римским Франциском. Глава российского государства опоздал на встречу всего на полчаса.

Беседа с понтификом длилась около часа, она проходила без прессы. Заявлений по окончанию встречи сделано не было, отмечает Русская служба «Би-би-си».

Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com/j1PJAcFJAN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 4, 2019

В конце Путин и папа Римский обменялись подарками. Президент подарил ему икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора.

Понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана, чтобы тот «не забыл Рим». Российский лидер пообещал найти ей достойное место.

Первая встреча Путина и папы Римского Франциска состоялась в 2013 году. Она началась на 50 минут позже запланированного. Президент привез папе икону Владимирской Божией Матери, понтифик подарил ему майолику с видом на Ватиканские сады.

В следующий раз президент посетил Ватикан в 2015 году, опоздав на встречу больше чем на час. Тогда он вручил понтифику панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а папа Франциск — медаль с текстом Евангелия.