Матвиенко предложила запретить детям приносить телефоны в школу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить детям приносить в школу телефоны, передает Интерфакс.

По ее мнению, телефоны мешают детям учиться на уроках. Матвиенко предложила решить вопрос о запрете смартфонов в школах до 1 сентября. Она также считает, что директора не будут брать на себя ответственность, если кто-либо из учеников потеряет дорогой телефон в школе.

«Вообще надо запретить ношение телефонов в школу, наверное», — сказала спикер Софведа на заседании Совета при президенте по политике защиты семьи и детей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что ведомство в течение месяца подготовит соответствующие предложения и создаст рабочую группу с руководителями Рособрнадзора и Российской академии образования. На заседании Матвиенко также заявила, что главная опасность для детей исходит из интернета.

«Многие формы преступности, доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество, кибербуллинг наполняют всемирную сеть ядом античеловечности», —

подчеркнула спикер Совфеда. В связи с этим она предложила развивать качественные диалоговые площадки в цифровой среде, которые будут «наполнены реальными жизненными смыслами» и покажут детям, что к их идеям прислушиваются.