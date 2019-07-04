СК: ущерб от действий экс-главы «Автодора» при строительстве ЦКАД превысил 2 млрд рублей

Ущерб от действий экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха, на которого завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), составил более 2 млрд рублей, сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, в 2015 году Кельбах согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в «Газпромбанк» (3,9 млн рублей), а в 2017 году — выплату дополнительного аванаса «Крокус Интернешнл» (2 млрд рублей).

Следователи также подозревают, что Кельбах необоснованно оплатил субсидии в адрес ОАО «Союздорпроект» на реализацию проекта по строительству пускового комплекса №2 ЦКАД на сумму 132,6 млн рублей, которая не была предусмотрена целевой программой.

«Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД в 2014-2018 годах», — считает следствие.

Проект Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье был разработан в начале 2000-х годов. Ее строительство планировалось завершить к 2018 году, однако незадолго до окончания сроков дату открытия сдвинули на 2021 год.

Предполагается, что ЦКАД, который появится в 50 км от МКАД, должен разгрузить многие трассы и шоссе и улучить транспортную ситуацию в Новой Москве. Стоимость строительства всех участков магистрали уже превышает 300 млрд рублей.