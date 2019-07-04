ФСБ задержала врачей Росгвардии по делу о получении взятки за постановку ложного диагноза

Сотрудники ФСБ задержали трех врачей главного госпиталя Росгвардии по делу о подделке диагнозов за взятку, пишет РБК со ссылкой на источник.

По его словам, Военно-следственный отдел СК по Балашихинскому гарнизону возбудил уголовное дело о получении крупной взятки и мошенничестве против трех врачей Главного военного клинического госпиталя войск Нацгвардии. В пресс-службе ведомства заявили, что врачи отстранены от работы на время проведения расследования и пообещали дальше бороться с коррупцией в Росгвардии.

По версии следствия, задержанные подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии, помогали военным признать их негодными к службе и уволиться по состоянию здоровья. Собеседник РБК рассказал, что ФСБ задержала медиков при получении взятки в 350 тысяч рублей за диагноз «язва желудка».