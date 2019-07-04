Россия направила Японии ноту протеста за обозначение Курил своей территорией в материалах к саммиту G20

Министерство иностранных дел (МИД) России направило Японии ноту протеста после того, японская сторона обозначила южные Курильские острова своей территорией в материалах к саммиту G20 в Осаке, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По мнению МИДа России, Япония злоупотребила полномочиями председателя саммита «в целях продвижения необоснованных территориальных претензий» к России.

Действия японских властей идут вразрез с «намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ воздержаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны», заявила глава внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Саммит G20 прошел в японской Осаке 28-29 июня. Во время переговоров Путин и Абэ согласовали посещение мест захоронения предков для японских жителей южной части Курил и заявили о готовности продолжить обсуждение мирного договора.

Незадолго до визита в Японию президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не намерена передавать японским властям Южные Курилы. По его словам, правительство намерено развивать эти территории.

Обсуждение курильского вопроса началось в ноябре прошлого года. Япония называет южные острова Курил своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.