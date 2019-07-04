Спецслужбы Украины задержали бывшего зенитчика из Снежного, вблизи которого сбили МН17

Сотрудники спецслужб Украины задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике бывшего командира ПВО в городе Снежном Владимира Цемаха. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам его адвоката и дочери, Цемаха задержали 27 июня из-за дела сбитого малайзийского «Боинга». После этого Цемаха доставили в Киев, а на следующий день суд арестовал его на два месяца. Задержанного обвинили в создании террористической организации (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

«Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой — обычный военный, просто стоял на блокпосту. Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле», — заявила его дочь Мария. По ее мнению, спецслужбы не знают, что он не имел отношения к МН17. Его адвокат Роман Гонтарев отказался обсуждать другие подробности ситуации.

Boeing 777, летевший рейсом МН17, сбили над Донбассом недалеко от Снежного 17 июля 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей.

В конце июня Международная совместная следственная группа заявила о причастности к крушению МН17 троих россиян: Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), Олега Пулатова («Гюрза»), полковника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин), а также гражданина Украины Леонида Харченко («Крот»). Все четверо объявлены в международный розыск, суд начнется в марте 2020 года.