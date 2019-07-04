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Россия и Чехия договорились о сохранении авиасообщения до конца лета

Общество

 

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении текущего состояния и объема воздушных перевозок до конца лета. Об этом говорится в сообщении Минтранса Чехии. 

В конце лета власти Чехии и России планируют продолжить переговоры и обсудить сотрудничество в будущем. 

«Мы не хотим допускать дальнейшей блокировки воздушного сообщения между двумя государствами в основной отпускной сезон и снижать комфорт пассажиров», — отметили в чешском министерстве. 

Накануне о переговорах между двумя странами рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.  

Напомним, 2 июля «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов из российских городов в Прагу и Карловы Вары, так как чешские власти отозвали разрешение на полеты. В российском Минтрансе тогда заявили, что действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении. Позже Чехия отменила решение о запрете. 

Теги:
авиасообщение, чехия, россия, em
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