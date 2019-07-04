Россия и Чехия договорились о сохранении авиасообщения до конца лета

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении текущего состояния и объема воздушных перевозок до конца лета. Об этом говорится в сообщении Минтранса Чехии.

В конце лета власти Чехии и России планируют продолжить переговоры и обсудить сотрудничество в будущем.

«Мы не хотим допускать дальнейшей блокировки воздушного сообщения между двумя государствами в основной отпускной сезон и снижать комфорт пассажиров», — отметили в чешском министерстве.

Накануне о переговорах между двумя странами рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

Напомним, 2 июля «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов из российских городов в Прагу и Карловы Вары, так как чешские власти отозвали разрешение на полеты. В российском Минтрансе тогда заявили, что действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении. Позже Чехия отменила решение о запрете.