В Минске во время салюта погибла женщина. Двух представителей российской компании-поставщика фейерверков задержали

В Минске задержали двух представителей компании-поставщика фейерверков в связи с уголовным делом о взрывах во время салюта, в ходе которых погибла женщина. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси в телеграм-канале. Как отмечает Интерфакс, поставки осуществляла российская компания.

По версии следствия, задержанные 28-летний и 25-летний мужчины приехали в Беларусь для помощи при подготовке к праздничному салюту. Представители предприятия-поставщика «осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир», что является нарушением.

В действиях задержанных ведомство усмотрело преступления по ч. 2 ст. 299 УК Беларуси (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Четыре взрыва во время праздничного салюта в Минске в честь Дня независимости Беларуси произошли накануне. В результате них одна женщина погибла, не менее десяти человек пострадали. Также взрывами были повреждены находящиеся поблизости сооружения и здания. СК Беларуси возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ч. 2 ст. 463 УК Беларуси).

Ведомство отрабатывает четыре версии произошедшего: о неисправности салютных установок, их неправильном заряжании или эксплуатации, а также о неисправности фейерверочных изделий.