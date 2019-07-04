Псковскую журналистку внесли в список экстремистов. Против нее возбуждено дело об оправдании терроризма

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, ее счета заблокировали, сообщила она в фейсбуке.

«Противодействие финансированию терроризма, да. Полгода ждали чего-то, я уже расслабилась на этот счет. Но, видно, мой новый следователь решил вот таким образом вести расследование», — заявила Прокопьева.

Против журналистки в феврале возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Поводом для него стало высказывание Прокопьевой на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» о теракте в здании УФСБ в Архангельске. Во время эфира Прокопьева говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются.

По делу у журналистки проходили обыски, впоследствии ее отпустили под обязательство о явке.

«Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тысяч рублей за эфир по статье о злоупотреблении свободой информации (ст. 13.15 КоАП), портал «Псковская лента новостей» — на 200 тысяч рублей по этой же статье за публикацию расшифровки передачи.