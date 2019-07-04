Многодетной семье, уехавшей из Германии из-за «тоталитаризма», предоставили временное убежище в России

Многодетной семье Грисбах из Германии предоставили временное убежище в России, об этом сообщается на сайте МВД.

Решение было принято руководством МВД из-за необходимости урегулирования правового положения членов семьи и «с учетом их личных жизненных обстоятельств».

Семья Грисбах приехала в Россию в 2015 году по туристической визе и в период с 2016 по 2019 год неоднократно обращалась с заявлениями о предоставлении временного убежища.

Андре Грисбах рассказывал «Комсомольской правде», что вместе с женой, двумя детьми и четырьмя внуками решил уехать, потому что, по его мнению, «сегодняшняя Германия — тоталитарное государство». Он говорил, что внуками интересовались органы опеки, а также выражал несогласие, в частности, с тем, что в Германии «навязывают уроки секс-просвета в школах». Власти Германии ситуацию не прокомментировали.