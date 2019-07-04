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На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Общество

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На юге штата Калифорния в США произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщается на сайте Геологической службы США. 

О погибших и пострадавших в настоящее время информации нет. The Los Angeles Times отмечает, что землетрясение произошло в 10:33 (20:33 мск) в долине Сирлс. Толчки ощущались, в частности, в Лас-Вегасе и Лонг-Биче.

Сейсмолог Люси Джонс не исключила, что сильные толчки могут повториться. 

Это землетрясение – самое сильное с 1994 года. Тогда землетрясение произошло в Нортридже (районе Лос-Анжелеса), в результате него погибли десятки человек. Ущерб от землетрясения оценили в миллиарды долларов.

Теги:
землетрясение, сша, em
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